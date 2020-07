Efemérides de 20 de Julho

1881 O chefe sioux Toro Sentado entregou-se há 139 anos ao Exército dos EUA em Fort Buford (Dakota del Norte).

1944 A Operação Valquíria, um atentado à bomba contra Adolf Hitler, durante a reunião do Estado-maior, em Rastenburgo, antes do final da II Guerra, falhou há 76 anos, permitindo ao chefe nazi fazer uma limpeza (claro que tardia) entre os oficiais superiores do Exército alemão.

1953 O Conselho Económico e Social da ONU tornou há 67 anos a UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, uma agência permanente.

1969 O homem chegou à Lua há 51 anos, surgindo em primeiro lugar o astronauta norte-americano Neil Armstrong (que disse para a Terra inteira que o admirava a célebre frase: «Um pequeno passo para um homem, um salto gigantesco para a humanidade»), seguido de Edwin Aldrin (que fez as primeiras descrições do novo território).

1977 Foram posterior e postumamente absolvidos, muito fora de horas, há 43 anos, os dirigentes sindicalistas norte-americanos, de origem italiana, Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, executados por roubo e assassínio em 1927.

1983 Foi inaugurado há 37 anos o Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão da Fundação Gulbenkian, em Lisboa, quando esta Fundação era ainda praticamente toda a Cultura em Portugal.

2016 Paris baniu há 4 anos todos os carros produzidos antes de 1997 das suas ruas em nome do combate à poluição (medida muito mais radical do que as adoptadas por Lisboa).

2017 Os diplomas que criam a carreira de farmacêutico foram aprovados há 3 anos em Conselho de Ministros.

2018 Dados revelados pela tutela, indicavam há 2 anos que só em 2017, o Instituto Nacional de Emergência Médica atendeu 1270 menores em coma alcoólico.