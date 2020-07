Crédito à habitação. Taxa de juro subiu para 0,932% em junho

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi de 0,932% em junho, um valor que representa uma subida quando comparado aos 0,903% registados no mês anterior. Os dados foram divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,932% em junho (0,903% no mês anterior). Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,845% em maio para 0,900% em junho”, explica o gabinete de estatística, acrescentando que para o destino de financiamento aquisição de habitação – o mais relevante no conjunto do crédito à habitação – a taxa de juro implícita para o total dos contratos aumentou para 0,946%.

Ainda em junho, o capital médio em dúvida subiu 116 euros, fixando-se nos 54 126 euros. Já a prestação média fixa-se nos 228 euros, tendo subido um euro.

“Deste valor, 42 euros (18%) correspondem a pagamento de juros e 186 euros (82%) a capital amortizado. Nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu para 275 euros”, divulga ainda o INE.