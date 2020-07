"Só queremos estar longe da confusão". Penelope Cruz e Javier Bardem celebram dez anos de casamento no Algarve

Penelope Cruz, de 46 anos, e o marido Javier Bardem, de 51, estão com os filhos e uns amigos a aproveitar uns dias de descanso no Algarve.

Os atores chegaram ao Aeroporto de Faro no sábado num jato privado e estão alojados no luxuoso resort Vila Vita Parc, no concelho de Lagoa, onde já tinham estado a passar férias em 2018.

Domingo à tarde, o casal e os filhos aproveitaram para dar uns mergulhos no mar, mas sempre rodeado de vários seguranças que protegiam a sua privacidade.

"Estamos a tentar descansar uns dias com as crianças e só queremos estar longe da confusão e desfrutar desta beleza natural", afirmou a atriz ao Correio da Manhã.

Além dos filhos, Leonardo, de 9 anos, e Luna, de 7, está também um casal de amigos, com dois filhos.



O casal escolheu assim o Algarve para celebrar 10 anos de casamento.