Fotografia de Mark Zuckerberg na praia torna-se viral

Mark Zuckerberg foi apanhado, este fim de semana, pelos paparazzi, na ilha Kauai, no Hawaii. O fundador do Facebook foi fotografado num momento caricato, no qual aparece com várias camadas de protetor solar.

Apesar de o objetivo ser o de proteger a pele, o empresário aparece com o que parece ser quase maquilhagem.

A imagem tornou-se viral nas redes sociais, tendo muitos utilizadores do Twitter comparado o CEO do Facebook à personagem Joker.