Economia

20 de julho 2020

As imagens da tomada de posse de Centeno como governador do Banco de Portugal

"Assumo perante vós, com honra e entusiasmo, um compromisso de serviço público", começou por dizer Centeno, revelando ser "uma enorme honra" fazê-lo "no salão nobre do Ministério das Finanças", aquela que foi a sua 'casa' durante os últimos quatro anos e meio. "A minha relação com o BdP vem desde 1993", lembrou o ex-ministro das Finanças, vincando que o "Banco de Portugal é fulcral".