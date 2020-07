O menor registo diário de casos em mais de dois meses

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta segunda-feira pela DGS, já morreram 1.691 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais dois óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas, foram ainda confirmados 135 novos casos, elevando para 48.771 o número total de diagnósticos positivos, confirmados desde o início da pandemia. Este é o número diário mais baixo desde o dia 11 de maio.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado vários surtos, regista agora 24.369 casos, mais 108 do que no balanço anterior.

O número de recuperados subiu de 33.369 para 33.547, depois de mais de 178 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Há 454 doentes internados, mais 15 do que ontem, e 61 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, o mesmo número face a domingo.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.691 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 35.073 contactos.

Casos Confirmados

898 meninos e 756 meninas com menos de 10 anos;

1.018 rapazes e 1.152 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.423 homens e 3.979 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.768 homens e 4.175 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.589 homens e 4.473 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.174 homens e 4.276 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.316 homens e 2.601 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.605 homens e 1.809 mulheres entre os 70 e os 79;

1.846 homens e 3.849 mulheres casos com mais de 80 anos;

40 homens e 24 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

21.677 casos do sexo masculino e 27.094 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

102 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

198 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79;

492 homens e 643 mulheres com mais de 80 anos

842 óbitos do sexo masculino e 849 do sexo feminino

Consulte o boletim na íntegra