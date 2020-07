Homem pega fogo à companheira no Seixal

Um homem foi detido, este domingo, depois de ter regado a sua companheira com álcool e ter pegado fogo à mesma. Além da vítima, o agressor também pegou fogo à casa da mulher, em Foros da Catrapona, no Seixal.

O alerta foi registado às 18h18 depois de um vizinho ter alertado as autoridades para as chamas. A vítima sofreu queimaduras de primeiro e segundo grau e teve de ser transportada para o hospital Garcia de Orta, em Almada, em estado grave, de acordo com declarações dos Bombeiros Voluntários do Seixal, citados pela TVI24. O agressor também sofreu ferimentos ligeiros e também necessitou de receber assistencia hospitalar.

Segundo a TVI24, o crime está relacionado com a violência doméstica e a Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar o caso.