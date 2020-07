Cadela percorre 90 quilómetros para regressar a casa antiga

Cleo, uma cadela Labrador com quatro anos, foi protagonista de uma história insólita. Depois de ter abandonado a sua casa, na cidade de Olathe, no estado norte-americano do Kansas, e ter deixado os seus donos preocupada, Cleo foi encontrada dias depois a 91 quilómetros de distância... na sua antiga casa, em Lawson, no estado do Missouri.

É um mistério sobre como é que a cadela conseguiu percorrer uma distância tão grande e, além disso, como é que conseguiu atravessar o rio Missouri. Os novos donos da casa encontraram Cleo na varanda da sua casa e decidiram levá-la ao veterinário, onde através do chip foi possível identificar os donos que, para sua surpresa, eram os antigos proprietários da casa.

"É a história mais bizarra. Ela é tudo para mim e para minha mãe", disse o dono de Cleo, em declarações à CNN. O novo proprietário da casa onde a cadela foi encontrada brincou com a situação. "Agora que sabemos a quem é que ela pertence, se ela aparecer novamente, sabemos para quem ligar", disse à mesma fonte.