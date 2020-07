Ministro da Cidadania do Brasil está infetado com covid-19

O ministro da Cidadania do Brasil, Onyx Lorenzoni, anunciou, esta segunda-feira, estar infetado com o novo coronavírus. Após ter apresentado alguns sintomas da doença, o ministro do Governo de Jair Bolsonaro decidiu realizar o teste de despiste e anunciou a notícia através da sua conta oficial de Twitter.

"Passei por exames, entre eles o PCR e o resultado saiu hoje e a covid-19 foi detetada. Desde 6ª [sexta-feira] estou seguindo o protocolo de azitromicina, ivermectina e cloroquina e já sinto os efeitos positivos”, escreveu o ministro brasileiro, na rede social, sugerindo, mais uma vez, um tratamento que não foi aprovado pela Organização Mundial da Saúde.

Tal como o Presidente brasileiro, Onyx defende a utilização da cloroquina para tratar a covid-19. Recorde-se que Bolsonaro foi infetado há cerca de duas semanas e disse que está a usar a hidroxicloroquina como tratamento ao novo coronavírus.