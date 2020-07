Depois de vários rumores, a cantora Nicki Minaj confirmou estar grávida através das redes sociais. Através de algumas fotografias em biquíni, a rapper exibiu a sua barriga de grávida.

Vários seguidores da cantora utilizaram a caixa de comentários para a parabenizar. O bebé é fruto da relação de Nicki com Kenneth Petty, com quem se casou no ano passado.