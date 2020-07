Rúben Amorim reage a contratação de Jorge Jesus: "É-me completamente indiferente quem é o treinador da outra equipa"

Rúben Amorim foi questionado, esta segunda-feira, sobre a contratação de Jorge Jesus para o Benfica, durante a conferência de imprensa da antevisão do Sporting-Vitória FC, que irá decorrer esta terça-feira e mostrou-se indiferente à contratação do clube da Luz. "É-me completamente indiferente quem é o treinador da outra equipa. O nosso objetivo é sempre vencer", disse o técnico dos leões.

"Já não trabalho com o Jorge Jesus há muito tempo, isso não vai mudar o nosso planeamento ou a nossa ideia para o clube. Podia ser o Jesus, o Lage, o Veríssimo... para nós não muda nada. Conhecer Jesus? Não é vantagem nem desvantagem. Nós temos um plano. É-me completamente indiferente quem é o treinador da outra equipa. O nosso objetivo é sempre vencer", disse Rúben Amorim

Além disso, o treinador disse que a contratação de Jesus não irá alterar em nada a estratégia do clube verde e branco. "Não vejo diferença nenhuma no que queremos fazer. Muito mal estaríamos nós se uma coisa de outro clube mudasse a nossa ideia. Temos um foco muito claro. Teremos grandes dificuldades, temos de crescer com jovens, houve uma pandemia... teremos muitas dificuldades pelo caminho, mas a vinda de um treinador não muda nada a nossa ideia. Não mexe nada com o nosso trabalho. Para mim, é igual quem são os treinadores dos outros clubes", voltou a referir Amorim.