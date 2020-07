Eduardo Cabrita diz que municípios em estado de calamidade tiveram "uma evolução claramente positiva"

Eduardo Cabrita falou, esta segunda-feira, sobre a evolução da covid-19 nas 19 freguesias da Área Metropolitana de Lisboa, e afirmou que tem ocorrido "uma evolução claramente positiva". Foi ainda revelado que existem 65 surtos ativos nas freguesias, designadamente Lisboa, Sintra, Loures, Amadora e Odivelas,

"Comparando a última semana com as semanas anteriores, há uma evolução claramente positiva. Se compararmos os últimos 14 dias, igualmente, com as semanas anteriores, há uma evolução positiva nestes municípios, nestas 19 freguesias", afirmou o ministro da Administração Interna, no final de uma reunião de acompanhamento da estratégia de prevenção e controlo da covid-19 na AML.

Eduardo Cabrita sublinha que apesar da melhoria é necessário "continuar este esforço de monitorização muito próxima, garantindo o acompanhamento por equipamentos multidisciplinares de todos os casos que têm vindo a ser detetados e que são hoje menos do que eram há duas semanas".

Questionado sobre se as freguesias irão continuar em estado de calamidade, o ministro da Administração Interna disse que esta será uma decisão que será tomada na próxima semana, depois de uma reunião com os autarcas dos cinco municípios e do Conselho de Ministros.