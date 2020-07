Elizabeth Hurley volta a surpreender seguidores com fotografia ousada aos 55 anos

Elizabeth Hurley voltou a surpreender os fãs ao partilhar uma fotografia mais ousada nas suas redes sociais. A atriz e modelo partilhou uma imagem onde está apenas com a parte de baixo do biquíni, uma túnica branca e sem sutiã, a apanhar banhos de sol na relva.

Apesar de contar com 55 primaveras, Hurley continua a impressionar com a sua forma física e os seguidores não perderam a oportunidade para a relembrar disso. "Com 55 anos, és mais sexy do que muitas raparigas de 19", escreveu um internauta na caixa de comentários.