Homem sequestra autocarro com 20 pessoas na Ucrânia

Um homem sequestrou, esta terça-feira, um autocarro onde seguiam cerca de 20 pessoas, na cidade de Lutsk, no noroeste da Ucrânia, avançou a imprensa local. O indíviduo está armado e com explosivos.

A imprensa ucraniana informou que foram ouvidos tiros no local, mas ainda não é de conhecimento público se existem feridos. Neste momento desconhece-se se o sequestrador apresentou algum tipo de exigências.

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, utilizou as redes sociais para confirmar a situação. "Tiros foram ouvidos e o autocarro está danificado", afirmou o governante.