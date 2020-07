Risco de transmissão de covid-19 pelo ar condicionado é "muito baixo" mas regras de manutenção devem ser cumpridas

A DGS volta a recordar que a transmissão do vírus "ocorre maioritariamente através de secreções e gotículas e do contacto próximo com pessoas infetadas".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou novas orientações sobre o risco de transmissão do novo coronavírus pela utilização do ar condicionado em espaços fechados e afirma que este é "muito baixo", desde que sejam cumpridas as normas de manutenção e espaço seja arejado.

A DGS defende que o risco da utilização de sistemas AVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado) "é considerado muito baixo, desde que se cumpram as regras para uma utilização segura, nomeadamente a sua manutenção, de acordo com as indicações do fabricante, e a renovação do ar dos espaços fechados", pode ler-se no site oficial da DGS.

"A 9 de julho, a OMS emitiu um comunicado sobre as vias de transmissão do SARS-CoV-2, em que reitera que a transmissão do vírus ocorre maioritariamente através de secreções e gotículas e do contacto próximo com pessoas infetadas, não excluindo a possibilidade de transmissão por aerossóis", recorda a autoridade de saúde.