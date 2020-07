Paraministro. Governo deve prolongar as medidas de apoio às empresas

O Governo deve prolongar a vigência das medidas apoio à economia, advertindo que muitas empresas rentáveis estão agora "com a corda na garganta" e são fundamentais para a recuperação. O alerta é feito por António Costa Silva, autor do Plano de Recuperação 2020/2030, apresentado esta manhã no CCB

O paraministro deixou ao executivo um recado com caráter de urgência, apontando que a crise sanitária provocada pela covid-19 "está a arrastar uma crise económica que vai ser profunda e muito difícil".

"Temos uma queda expressiva do Produto Interno Bruto (PIB), do consumo e do investimento, e um aumento da taxa de desemprego. É evidente que os planos que o Governo está a articular de resposta imediata à crise estão a funcionar. Mas chamo a atenção para aquilo que pode acontecer em setembro e em outubro se alguns dos planos e apoios deixarem de ser executados", referiu o gestor convidado pelo primeiro-ministro, António Costa, para a elaboração do Plano de Recuperação 2020/2030.

"Penso que é fulcral manter essas empresas à tona, foram atingidas duramente pela pandemia. Se recuperarem são eixos fundamentais para o desenvolvimento da economia" defendeu.