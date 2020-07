T-shirt do ‘che’, chinelo no pé e livro do Marx na mão. É assim que a Iniciativa Liberal vê Pedro Nuno Santos

Partido cria cartaz com caricatura de Pedro Nuno Santos e considera que plano do Governo para a TAP é mais uma prova da ideia: “socialistas a fazer voar o dinheiro dos contribuintes desde sempre”.

O ministro das Infraestruturas e da Habitação é a estrela do mais recente cartaz da Iniciativa Liberal no Porto. Mas em vez do fato e gravata, mais habitual nos elementos masculinos do Governo, Pedro Nuno Santos está de t-shirt ilustrada com a cara de Che Guevara, calções e chinelos.

Na mão – obviamente a esquerda – tem um livro de Karl Marx, enquanto a direita está levantada e de punho cerrado. Enfiado num dos bolsos dos calções espreita um avião da TAP.

No cartaz, criado por Manuel Soares Oliveira, pode ler-se: “Esses liberais são uns fanáticos na defesa do contribuinte”, numa referência à crítica de Pedro Nuno Santos que acusou a Iniciativa Liberal de ser um "grupo de fanáticos".

O partido, liderado por Cotrim de Figueiredo, para quem as siglas da companhia aérea parecem significar 'Todos A Pagar' e não 'Transportes Aéreos Portugueses', assume que são um "grupo de fanáticos”, mas acrescenta-lhe o objeto de tal fanatismo: “A defesa dos contribuintes”.

Numa publicação do Facebook do partido, onde também é partilhado o cartaz, a Iniciativa Liberal reforça outra das expressões que constam no outdoor. “Socialistas a fazer voar o dinheiro dos contribuintes desde sempre”, podem ler os automobilistas que passem na Via Norte, em direção ao aeroporto Francisco Sá Carneiro.