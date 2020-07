Victan não está disponível no mercado português, anuncia Infarmed

O Infarmed garante que está a fazer "todos os esforços no sentido assegurar o abastecimento das farmácias e unidades de saúde com a maior brevidade"

O Infarmed anunciou, esta terça-feira, que o stock do medicamento Victan 2mg, que é normalmente pescrito a pessoas que sofrem de problemas de ansiedade, não está disponível nas farmácias e que irá apenas ser reposto, possivelmente, no 4.º trimestre deste ano.

A justificação deve-se ao facto de a empresa Sanofi Produtos Farmacêuticos Lda., a única com autorização de comercialização, estar a sofrer com uma "incapacidade temporária de abastecer o mercado", como a própria anunciou.

O Infarmed garante que está a fazer "todos os esforços no sentido assegurar o abastecimento das farmácias e unidades de saúde com a maior brevidade, estando para o efeito a realizar contactos com outros agentes do setor".

Além disso, a entidade já pediu apoio à Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica, para assegurar a saúde das pessoas que tomam o medicamento, tendo questionado a mesma se o Victan 2mg pode ser substituído por Alprazolam 1mg, "que se encontra disponível no mercado português".

"Para a prescrição da terapêutica alternativa mais adequada deverá o utente contactar o seu médico", esclareceu ainda o Infarmed.