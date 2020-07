Homem impedido de visitar a mãe trepa até janela do hospital para a ver

Depois de ter sido captada uma imagem do momento, a sua história tornou-se viral nas redes sociais.

Jihad Al-Suwaiti, um homem palestiniano de 30 anos, foi proibido de visitar a sua mãe, que esteve internada com covid-19, num hospital em Hebrón, na localidade de Beit Awa. No entanto, apesar de não poder entrar na sala onde a mulher estava internada, visto as visitas estarem proibidas, o homem não deixou ver a progenitora todos os dias até ao seu último dia.

Como? Jihad escalava todos os dias até á janela do quarto da mãe para a observar. Depois de ter sido captada uma imagem do momento, a sua história tornou-se viral nas redes sociais.

Rasmi Suwaiti, de 73 anos, estava a lutar contra uma leucemia quando foi infetada pelo novo vírus, o que fez o filho perceber que iria ser difícil a idosa vencer a covid-19. Cinco dias depois de ser internada acabou por não resistir e perdeu a luta contra a doença.