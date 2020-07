Maria Vieira será mandatária presidencial de André Ventura

"André Ventura tem uma coisa que, logo que o conheci me apercebi e gostei muito, ele é uma pessoa forte e de sorriso franco e verdadeiro, que olha nos olhos das pessoas, ao contrário dos restantes políticos, e tem um caráter fantástico", afirmou a atriz que aceitou o convite.

A atriz Maria Vieira será a mandatária de André Ventura junto das comunidades portuguesas, na sua candidatura às Presidenciais.

A informação foi avançada pelo próprio candidato, que justifica a escolha com o facto de Maria Veira ser "uma cara conhecida dos portugueses da diáspora, com sucesso e muito acarinhada" e que tem defendido de forma "intransigente os valores portugueses", o que se enquadra "exatamente" com a candidatura.

"Sei que as comunidades portuguesas pelo mundo fora, que tanto carinho e admiração têm pela Maria Vieira, estarão fortemente ao lado desta candidatura, de forma a podermos ter, pela primeira vez desde 1986, uma segunda volta das eleições presidenciais", acrescentou Ventura à agência Lusa.

O candidato adiantou ainda que já está a recolher as assinaturas necessárias para que a sua candidatura seja aceite e oficializada, mas que o processo ainda está "numa fase inicial".

Questionada pela agência Lusa, Maria Vieira confirmou o convite feito há uma semana e explicou que aceitou o desafio pois identifica-se “completamente” com esta candidatura.

"André Ventura tem uma coisa que, logo que o conheci me apercebi e gostei muito, ele é uma pessoa forte e de sorriso franco e verdadeiro, que olha nos olhos das pessoas, ao contrário dos restantes políticos, e tem um caráter fantástico", justificou.