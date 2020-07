Daniel Oliveira celebra audiências de programa sem Cristina e ainda lança indiretas

"Souberem dar uma volta excelente no meio da tempestade", "Ninguém é insubstituível", “Até que enfim um programa top já ninguém aturava a sirene da malveira”, foram algumas das mensagens de apoio deixadas no Instagram do diretor de programas da SIC.

O diretor de programas da SIC mostrou-se orgulhoso e satisfeito pelo facto de o programa Casa Feliz, que veio substituir o formato de Cristina Ferreira nas manhã do canal, ter tido melhores audiências do que a concorrência.

"A 'Casa Feliz' estreia como líder destacado das audiências, com mais quatro pontos de share do que a concorrência direta e acima da média do ano e da média do mês de julho do nosso anterior programa no mesmo horário", escreveu Daniel Oliveira no Instagram, referindo-se a uma data em que Cristina Ferreira ainda protagonizava as manhãs da SIC.

"Os meus orgulhosos parabéns a toda a equipa, que mostrou, em tempo recorde, a força e a união de um coletivo talento", acrescentou.

Recorde-se que o novo formato, que conta com João Baião e Diana Chaves, vem substituir o programa de Cristina Ferreira, que trocou a SIC pela TVI, canal onde regressa pouco mais de dois anos depois.

‘Casa Feliz’ recebeu vários elogios dos seguidores e alguns não hesitaram em criticar Cristina Ferreira. "Souberem dar uma volta excelente no meio da tempestade", "Ninguém é insubstituível", “Até que enfim um programa top já ninguém aturava a sirene da malveira”, foram algumas das mensagens de apoio deixadas no Instagram do diretor de programas da SIC.