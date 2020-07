Ucrânia. Homem que fez reféns em autocarro liberta três pessoas

As autoridades ucranianas anunciaram, ao final da tarde desta terça-feira, que três reféns do sequestro a um autocarro, em Lutsk, na Ucrânia, foram libertados. Segundo as autoridades, que partilharam a informação no Twitter, o homem libertou uma criança, uma idosa e uma grávida.

"As negociações estão a decorrer para libertar os restantes reféns", escreveram os responsáveis na rede social.

A polícia falou, num momento inicial, em cerca de 20 reféns, porém, as autoridades nacionais confirmaram que o homem de 44 anos fez cerca de dez pessoas reféns.

Segundo a agência Associated Press, o homem terá atirado explosivos pela janela do autocarro, sem provocar feridos.

Já o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski escreveu no Facebook que a situação era "alarmante" e que o Governo estava a fazer "de tudo" para que os reféns fossem libertados.

O centro da cidade, onde o autocarro está parado, foi evacuado.

O homem de 44 anos fez as suas exigências a partir das redes sociais. "Feliz dia anti-sistema. Religioso-político-oligárquico, sistema do poder do terror. O Governo foi sempre e é hoje o terrorista número um”, escreveu.

“Comigo estão muitas pessoas. Tenho uma arma automática, duas bombas, a terceira é num local público da cidade; as três vão explodir, se não se fizer o seguinte: chefes de tribunais, do Supremo Tribunal de Justiça, procurador-geral, ministro da Justiça, primeiro-ministro, Presidente da Assembleia da República, ministro da Defesa, chefe dos Serviços de Segurança, lideres das igrejas e ainda: Avakov, Poroshenko, Ahmetov, Kolomoyskiy, Pynchuk, Medvedchuk - todos têm que partilhar nas redes sociais e no YouTube um vídeo com o texto: “Eu - nome - cargo - sou um terrorista dentro da lei”, acrescentou.

O sequestrador exige ainda que o Presidente Zelensky publique um vídeo com o texto: “Toda a gente tem que ver o filme “Zemlyani”.

E deixou o aviso: “Mais: a minha morte não vai impedir as explosões. E ainda: a verdade da boca dos 24 vai salvar centenas de vidas. Não se enganem, comemorem a verdade".