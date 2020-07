Incêndio em Avis atinge zona protegida pela Rede Natura

O incêndio florestal que deflagrou, esta segunda-feira, em Avis, no distro de Portalegre, está a atingir uma "mancha florestal grande" que integra a Rede Natura 2000, segundo o presidente do município. Segundo as declarações do autarca, a circulação de trânsito foi interrompida.

O autarca Nuno Silva explicou à agência Lusa que o combate às chamas está a decorrer numa zona florestal de sobreiros, pinheiros e eucaliptos protegida ao abrigo da Rede Natura 2000.

"Já ardeu uma mancha grande", afirmou o presidente da Câmara de Avis, sublinhando que observando que o combate às chamas está a tornar-se difícil pelo "vento muito instável".

A circulação d etrânsito entre Avis e Galveias e entre Galveias e Aldeia Velha foi interrompida oor precaução, mas o autarca explicou que não há habitações em perigo nem registo de danos pessoas.

Segundo a página da Proteção Civil, o alerta foi dado às 14h41, e, perto das 19h30, estavam no local cerca de 300 bombeiros.