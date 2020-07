Incêndio em Avis dominado

O incêndio florestal que deflagrou, esta tarde, em Avis, no distrito de Portalegre, foi dominado às 19h24. O incêndio, que chegou a ter 297 bombeiros no combate às chamadas, atingiu uma "mancha florestal grande" integrada na Rede Natura 2000, segundo contou à agência Lusa o presidente do município.

O fogo demorou cinco horas aser dominado, e, entretanto, a circulação foi interrompida entre as vilas de Avis e Galveias e Galveias e Aldeia Velha,

No local, estiveram também, dez meios aéreos - três. helicópteros e sete aviões.