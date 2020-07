CMVM e a falência do BES

por Pedro d'Anunciação

Afinal, Carlos Tavares, na altura presidente da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários (CMVM), enganou-se, como o próprio lá admitiu mais recentemente, quanto à data em que recebeu informação da consultora KPGM (encarregada de fazer uma valorização externa do BES), sobre o Estado dessa empresa, que lançou um empréstimo (segundo o MP, para pagar as aldrabices de Ricardo Salgado, nomeadamente, remunerações secretas a si próprio). Foi muito mais cedo do que ali dissera pela primeira vez, e muito e tempo de evitar a subscrição pública do BES, em que tanta gente (acreditando na CMVM e no Presidente da República da época, Cavaco Silva) ficou com as suas poupanças penduradas, na imediata falência.

A má memória de Carlos Tavares é inconcebível, não só na sua qualidade de então presidente da CMVM, como ainda na actual, de presidente do Montepio. Mas a esta gente parece não acontecer nada. Só o povão é que se supõe viver acima das suas possibilidades (claro que há sempre dinheiro dos contribuintes para os buracões financeiros.