Três detidos e cinco armas apreendidas em operação da PSP na Amadora e em Loures

O Comando Metropolitano de Lisboa através das Equipas de Investigação Criminal da Amadora executou, esta quarta-feira, uma operação de grande envergadura nos concelhos da Amadora e de Loures.

“A operação decorreu na Amadora e em Loures, tendo sido feitas cinco buscas domiciliárias, quatro na Amadora e uma em Loures, das quais resultaram três homens detidos e cinco armas apreendidas”, segundo as autoridades.

Em causa estão três caçadeiras, uma pistola e um revólver, tendo sido também apreendidas várias munições, ainda não contabilizadas, e quantias monetárias não especificadas.

Os detidos vão ser presentes na quinta-feira a tribunal na Amadora.

“Este é um processo que advém de desavenças recentes entre famílias com recurso efetivo a armas de fogo e que levaram, no dia de hoje, à execução pela PSP de mandados de busca domiciliários, emitidos pelo Juiz de Instrução Criminal por promoção do Ministério Público”, lê-se no comunicado do Comando Metropolitano de Lisboa.

No terreno estão equipas de investigação criminal, equipas de prevenção e reação imediata, equipas de intervenção rápida, polícias da Divisão Policial da Amadora com o apoio da Unidade Especial de Policia.