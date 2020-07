Estilista acusa Khloe Kardashian de vender vestido emprestado

Khloe Kardashian está a ser acusada pelo estilista Christian Cowan de vender um vestido que este apenas lhe tinha emprestado.

"Khloe Kardashian porque é que as minhas amostras de passarelle que te emprestei estão a ser vendidas no teu site?", questionou numa publicação nas Stories dos Instagram. "Já enviei três e-mails e ainda não recebi resposta", afirmou.

O vestido em questão está à venda por 1.700 euros no site do estilista. No entanto, no site Kardashian Kloset, onde a família vende as peças que já usou, o preço apresentado é de 1.130 euros. Entretanto o vestido já não se encontra disponível no site.

Uma fonte próxima de Khloe Kardashian adiantou ao Page Six que esta não tinha percebido que não poderia ficar com a peça. "O vestido foi dado de presente pelo estilista dela, sem nenhuma menção de que era emprestado. Nunca pediram para que ele fosse devolvido".