Mais de 400 bombeiros combatem incêndio em Abrantes

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, no conselho de Abrantes, no distrito de Santarém. O alerta foi dado às 14h19 e, cerca de 5h depois, estarão no local mais de 400 bombeiros, segundo o site da Proteção Civil.

No local, estarão ainda oito meios aéreos e, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Santarém, "o incêndio está a desenrolar-se em três frentes, arde com bastante intensidade, e a cabeça do fogo segue em direção a São Domingos sem, para já, qualquer perspetiva que coloque habitações em perigo".

Segundo a mesma fonte, o incêndio está a propagar-se em "meio florestal e em vales encaixados, com difícil acesso a meios terrestres de combate".

Para o local, estarão a dirigir-se, segundo a mesma fonte, dois grupos de combate do distrito de Lisboa.