Série vai ter temporada inspirada na covid-19. Consegue adivinhar qual é?

A produtora de Anatomia de Grey revelou que a covid-19 vai ter destaque na próxima temporada da série. "Não há forma de sermos uma série de médicos há tanto tempo e não cobrirmos a história médica das nossas vidas", afirmou, citada pela Entertainment Weekly.

Apesar de as gravações da 17.ª temporada ainda não terem começado, Krista Vernoff contou ainda que os argumentistas da série têm estado reunidos com médicos que têm partilhado as suas histórias acerca do combate à pandemia.

"Todos os anos, os médicos vêm contar-nos as suas histórias, e geralmente eles contam as mais engraçadas e malucas. Este ano parece mais uma terapia", afirmou Vernoff, sublinhando que a equipa que os recebe é, por norma, quem ouve os profissionais de saúde em primeira mão. Eles estão literalmente a tremer e a tentar não chorar, estão pálidos e a falar sobre isto como se fosse uma guerra - uma guerra para a qual eles não foram treinados", contiou, confessando que tem sido " realmente doloroso" ouvir os testemunhos não só dos médicos, como também dos pacientes.

"As nossas conversas têm sido constantemente sobre como é que vamos manter vivo o humor e o romance enquanto contamos estas histórias realmente dolorosas", acrescentou ainda à publicação.