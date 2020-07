PNR chama-se agora Ergue-te

O Partido Nacional Renovador (PNR) mudou de nomepara Ergue-te. A mudança do nome foi aprovada pelo Tribunal Constitucional em acordão com dara de 10 de julho.

"Como é do conhecimento geral, a intenção de se mudar a designação do partido já vinha dos finais de 2018, tendo nós entendido fazê-la no presente ano -- os vinte anos de existência do nosso partido -- permitindo uma passagem gradual e faseada do "património" PNR para Ergue-te", escreve a direção do agora partido Ergue-te, no site.

A mudança é justificada, em comunicado, "essencialmente com a necessidade sentida de um refrescar da imagem" e com a confusão de a sigla ser confundida e o seu significado desconhecido, uma vez que "muita gente", confunde "o 'R' de renovador, com republicano ou revolucionário", lê-se.

"Hoje, já existem diversos partidos designados por uma só palavra, mas o nosso tem a particularidade original de transmitir um apelo, uma convocatória, uma interpelação pessoal: "Ergue-te"! Como quem diz, acorda!, desperta!, luta pelo futuro, por ti e pelos teus, sem ficar à espera que alguém o faça", acrescenta o partido, apontando que "erguer qualquer coisa é sinónimo de construir, projetar, solucionar, assumir uma missão", escrevem.

O Ergue-te é um partido nacionalista de extrema-direita e fundado em abril de 2000, sendo presidido por José Pinto Coelho.