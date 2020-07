Eletricidade e telecomunicações juntas no MEO Energia

A Altice Portugal, tem tido um papel ativo no desenvolvimento de outras áreas de negócio que vão muito além do seu core business telco. No entanto a sua atividade continua a centrar-se nas pessoas e para as pessoas aliando uma constante preocupação de sustentabilidade e proximidade junto das famílias, comunidade e sociedade em geral.

E é nesse sentido que a marca acaba de surpreender os portugueses com a associação a um serviço que está na casa de todos – a eletricidade. Assim, a eletricidade chegou ao MEO com o MEO Energia, serviço prestado pelo parceiro PT Live, num movimento disruptivo e de quebra de dogmas surpreendendo o status quo e a inércia da mudança, da segmentação de pensamentos. Enquadrada na estratégia de diversificação do portfólio e novos negócios, a Altice Portugal, através da sua marca MEO e em parceria com a PT Live, lança o MEO Energia, uma oferta que junta energia, exclusivamente produzida a partir de fontes 100% renováveis, e benefícios nas telecomunicações. "Ligando-nos a todos de outra forma sem que no entanto seja diferente. Porque não é diferente a excelência de serviço, a proximidade, a inovação e a preocupação ambiental e de sustentabilidade", defende a Altice Portugal.

Este é um tarifário de energia produzida exclusivamente a partir de fontes renováveis e que contribui para reduzir a pegada ecológica. A Altice Portugal tem assumido a diversificação de portefólio, de produtos e serviços, como um dos seus principais eixos de atuação. Seja no segmento de consumo, seja no segmento empresarial, a empresa tem vindo a diversificar a oferta junto dos seus clientes, com a aposta em novos ramos de atividade e de negócio.

Centrando a sua atuação nas pessoas e para as pessoas, aliando uma constante preocupação de sustentabilidade e proximidade junto das famílias, da comunidade e da sociedade em geral, a Altice Portugal tem vindo a investir em áreas de negócio que vão muito além do seu core – as telecomunicações -, como disso é exemplo a aposta na área dos seguros (para equipamentos), dos serviços financeiros, do outsourcing com a entrada de uma nova operação em Portugal através da Intelcia, ou ainda da bilhética, com a compra, por parte da Altice Portugal, de 51% da Blueticket.

Para o presidente Executivo da Altice Portugal, o MEO Energia é um projeto novo, inédito, arrojado. "A Altice Portugal volta a ser pioneira e com este passo é uma das primeiras empresas na Europa a entrar no segmento de energia, juntando as duas áreas", afirma Alexandre Fonseca.

Oferta

Atualmente disponível para novos e atuais clientes MEO de pacotes TV residentes em Portugal Continental (a oferta não está disponível nas Regiões Autónomas uma vez que o setor da eletricidade não está liberalizado nestas Regiões), o piloto MEO Energia teve início a 2 de outubro de 2019 e os ótimos resultados alcançados demonstraram existir uma apetência no mercado pela oferta que hoje é disponibilizada, garante a empresa.

O MEO Energia oferece um tarifário bastante competitivo no mercado, preocupando-se com os gastos dos clientes. Assim, os clientes MEO têm um conjunto de vantagens e benefícios associados, nomeadamente: a energia do MEO permite poupar enquanto ajuda o ambiente, porque a energia é 100% verde. Adicionalmente, duplica a NET dos telemóveis dos clientes MEO e acumula MEOS.

Alexandre Fonseca não tem dúvidas da importância deste avanço: "A energia e, em particular a energia renovável, é claramente uma das componentes mais importantes do futuro em sociedade. E portanto, vimos aqui uma oportunidade de juntar à nossa base de clientes, não só a oportunidade de pouparem mas, acima de tudo também, de combinarem o serviço de telecomunicações com o serviço de energia. A isto, juntamos ainda benefícios não apenas financeiros, mas também benefícios para o ambiente, por utilizarem uma energia que é 100 % verde", explica o CEO da empresa.

Para o futuro já existem objetivos: "Acreditamos que este é o caminho que vamos continuar a fazer, o caminho de, depois da liderança inequívoca que temos em todos os segmentos no setor das telecomunicações, passarmos também a ser um player relevante na vida das famílias. Sabemos que as telecomunicações são hoje muito importantes, mas sabemos que há também outras componentes na vida das famílias, a energia é uma delas e nós queremos sempre estar presentes", diz ainda Alexandre Fonseca.

Mas a opinião sobre a importância da entrada no mundo da eletricidade é partilhada também por João Epifânio, Chief Sales Officer B2C da Altice Portugal.

"A verdade é que temos uma estratégia de diversificação de produtos e serviços, e essa diversificação passa por conquistarmos a confiança dos nossos clientes para aumentar o nosso footprint, portanto aquilo que são os serviços da casa, os serviços dirigidos à família. E esse é um movimento que estamos a fazer. Liderar não é apenas apresentar os indicadores que o sustentam, é também um tema de atitude. E aqui a Altice Portugal tem sido absolutamente inequívoca", defende.

Já Sérgio Ribeiro, da Planitiers, acredita que "nesta questão da sustentabilidade tem sido, ao longo dos anos, aquilo que se tem exigido das pessoas, das empresas, dos governos – é reinventar". E nesse aspecto, diz ver a Altice "como uma empresa que quer liderar esta transformação e que apresenta projetos concretos", o que, para si, "é o sinal de que é uma empresa como a Altice Portugal que pode liderar esta mudança".

A CEO do grupo Yours e empresária do ano, Sara do Ó diz que os investimentos que têm sido feitos pelo grupo Altice "são essenciais para dar o exemplo de como é que neste momento de incerteza, é tempo de inovarmos, de tentarmos antecipar e de prever. De conseguirmos entrar em antecipação e continuar a investir. E investir principalmente nas empresas portuguesas, no que já foi feito e pegar nisso e potenciar". Por isso, não tem dúvidas: "Acho que hoje é um dia de bastantes felicitações para a Altice".

Campanha

‘Liga-te a uma nova energia’ é o mote da campanha de comunicação mass media que pretende dar a conhecer o MEO Energia. Esta nova campanha dá continuidade à nova linha de comunicação MEO, recorrendo à participação dos embaixadores da marca – Carolina Deslandes, Chakall, Frederico Morais, Jéssica Silva e Miguel Oliveira –, através de um conceito diferenciado pelo dinamismo, cores e energia inerentes.