As contradições de Ricciardi

por Pedro d'Anunciação

Não foram logo as acusações de Mariana Mortágua que me levaram a acreditar na culpabilidade de José Maria Ricciardi, na falência e nas fraudes do BES em tempos do seu primo Salgado. Nem sequer no facto de o seu pai, tido como um dos principais accionistas do Espírito Santo, ser apontado como um dos mais importantes beneficiários de muitas das ‘aldrabices’ (segundo o MP) de Salgado, o que o teria levado a nunca apoiar as posições do filho contra Salgado.

Foi mais a partir da resposta de Ricciardi a Mariana Mortágua, sobretudo baseada em ataques pessoais, e sem nunca responder a nenhuma das acusações dela. Sim, foi isso. Desculpem-me lá o atrasado que sou nas conclusões. Mas evito pressas, que me levem a dar por boas as conclusões do MP, nem sempre suportadas por condenações judiciais.