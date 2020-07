Efemérides de 23 de Julho

No registo, há 100 anos, consta esta como a data de nascimento de Amália Rodrigues, embora haja quem garanta que ela nasceu realmente em 1920, mas dia 1 de Julho.

1828 O norte-americano William Burt (1792-1858), inventor e legislador, registou há 192 anos a patente do tipógrafo, a primeira máquina de escrever.

1840 Golpe da Maioridade, ou Declaração da Maioridade, há 180 anos, por pressão dos notáveis brasileiros, fazendo com que D. Pedro II assumisse plenos poderes como Imperador do Brasil aos 14 anos de idade, um antes do normal.

1888 "A Internacional" foi cantada pela primeira vez em público, numa reunião de vendedores de jornais na cidade francesa de Lille, há 132 anos.

1903 A Ford Motor Company vendeu há 117 anos o primeiro veículo.

1914 Áustria-Hungria emitiu uma série de exigências num ultimato ao Reino da Sérvia, há 106 anos, na sequência do assassinato do arquiduque Francisco Fernando, que, apesar de praticamente todas aceites não a impedem de declarar uma guerra, sem saber certamente que iria acabar o seu império.

1921 Fundação á 119 anos do Partido Comunista da China, com apenas 50 integrantes, entre eles Mao Tsé-tung, o qual encabeçaria a Grande Marcha, com que tomou o poder, em 1949.

1951 Foi fundada, em Lisboa, há 69 anos, a Liga dos Cegos de João de Deus.

1952 Entrou em vigor o Tratado fundador da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, na base da atual União Europeia.

1958 A Rainha Isabel II do Reino Unido, no trono desde 1952, nomeou há 62 anos quatro mulheres Pares do reino, as primeiras na Câmara dos Lordes

1976 Toma posse em Portugal há 44 anos o I Governo Constitucional do pós 25 de Abril, liderado por Mário Soares.

1991 A URSS pediu há 29 anos a adesão ao FMI e ao Banco Mundial, ainda com Gorbatchev no Poder, meses antes de eleição de Ieltsin.

2003 A Comissão Europeia denunciou há 17 anos todos os contratos que mantinha com a sociedade francesa Planistat, citada no caso de fraudes e de dupla contabilidade do Eurostat.

2007 Foi oficialmente constituído há 13 anos o Fundo de Investimento para o Cinema e o Audiovisual.

2018 Um Airbus A380, o maior avião comercial do mundo, aterrou pela primeira vez em Portugal há 2 anos, e foi no aeroporto de Beja, à altura, o único aeroporto português capaz de o receber.