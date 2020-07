O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou o Conselho de Estado para o dia de hoje.

Numa nota oficial, a Presidência explica que não haverá declarações no final do encontro, tal como tem sido prática no passado, e que será realizado por videoconferência.

Este é o primeiro Conselho de Estado depois da convocação do estado de emergência e posterior fase de desconfinamento.