"Setembro é amanhã". Cristina Ferreira começa o dia com dedicatória ao amigo Goucha

Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha não poderiam estar mais felizes com o facto de voltarem a estar juntos na mesma estação, depois da apresentadora ter regresso marcado para a TVI.

Manuel Luís Goucha foi das primeiras pessoas a reagir publicamente à saída de Cristina Ferreira da SIC.

Esta manhã, foi Cristina Ferreira quem começou o dia com uma dedicatória carinhosa.

"As janelas da amizade são as que nos entusiasmam o futuro. Setembro é amanhã", escreveu no Instagram, a acompanhar uma fotografia onde surgem os dois apresentadores juntos.