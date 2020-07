Número diário de infetados volta a diminuir

Segundo o boletim da situação epidemiológica em Portugal, revelado esta quinta-feira pela DGS, já morreram 1.705 pessoas infetadas com o novo coronavírus desde o início do surto no país, mais três óbitos face ao boletim de ontem.

Nas últimas 24 horas, foram ainda confirmados 229 novos casos, elevando para 49.379 o número total de casos de covid-19 registados em Portugal desde o início da pandemia. Depois de Portugal ter registado, na última quarta-feira, quase o dobro das infeções do dia anterior, terça-feira, os últimos dados dão conta de uma ligeira descida no número de infetados no mesmo período de tempo

A maioria dos casos de covid-19 continua a ser registada na região de Lisboa e Vale do Tejo, esta quinta-feira, esta maioria é de 75,1% (o que representa 172 da totalidade dos casos). Em relação a quarta-feira, houve um decréscimo, tendo em conta que ontem esta percentagem era de 85,3%.

O número de recuperados subiu de 33.999 para 34.369 depois de mais 370 pessoas terem sido consideradas recuperadas nas últimas 24 horas.

Depois de o número de pacientes internados não se te alterado de terça para quarta-feira, o último boletim da DGS dá conta de que estão 431 pacientes internados, menos oito do que nos últimos dois dias. Destes 431 doentes internados, 59 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.

A aguardar resultados laboratoriais estão ainda 1.545 pessoas e as autoridades de saúde têm em vigilância 34.966 contactos.

Lisboa continua a ser o concelho com maior número de infetados, com 4.240 casos confirmados, seguindo-se Sintra com 3.476, Loures com 2.197, Amadora com 2.090, Vila Nova de Gaia com 1.786, Porto com 1.437, Odivelas com 1.425, Matosinhos com 1.313, Cascais com 1.302, Braga com 1.265, Gondomar com 1.102 e Oeiras com 1.030.

Sublinhe-se que destes 12 concelhos com mais de mil diagnósticos positivos, sete ficam na Grande Lisboa. A estes concelhos poderá vir a somar-se brevemente Vila Franca de Xira, que já regista 973 infetados.

Casos Confirmados

922 meninos e 773 meninas com menos de 10 anos;

1.036 rapazes e 1.183 raparigas entre os 10 e os 19 anos;

3.471 homens e 4.043 mulheres entre os 20 e 29 anos;

3.811 homens e 4.234 mulheres entre os 30 e 39 anos;

3.645 homens e 4.525 mulheres entre 40 e os 49 anos;

3.216 homens e 4.299 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

2.345 homens e 2.623 mulheres entre os 60 e 69 anos;

1.626 homens e 1.837 mulheres entre os 70 e os 79;

1.856 homens e 3.867 mulheres casos com mais de 80 anos;

42 homens e 25 mulheres cujo grupo etário é desconhecido

21.970 casos do sexo masculino e 27.409 do sexo feminino

Óbitos:

1 homem e 1 mulher entre os 20 e os 29 anos;

1 homem e 2 mulher entre os 30 e os 39 anos;

10 homens e 10 mulheres entre os 40 e os 49 anos

38 homens e 17 mulheres entre os 50 e os 59 anos;

104 homens e 48 mulheres entre os 60 e os 69 anos;

199 homens e 128 mulheres entre os 70 e os 79;

497 homens e 649 mulheres com mais de 80 anos

850 óbitos do sexo masculino e 855 do sexo feminino