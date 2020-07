Perturbações na circulação de comboios durante três dias devido a greve que começa amanhã

É expectável que as perturbações comecem esta quinta-feira.

A CP-Comboios de Portugal anunciou, esta quinta-feira, que por motivos de greve poderão ocorrer "perburbações significativas na circulação de comboios, a nível nacional, no próximo dia 24 de julho".

Apesar de a greve estar marcada para esta sexta-feira, o comunicado da empresa de infraestruturas sublinha que o impacto da mesma pode "estender-se para além desse período, sendo expectável ocorrerem, já a partir de hoje, com especial incidência no final do dia, e ainda durante a manhã de 25 de julho, supressões de comboios", pode ler-se na nota enviada às redações.

O Tribunal Arbitral, nomeado pelo Conselho Económico e Social, decretou os serviços mínimos, que estão disponíveis na página da cp.pt. É ainda permitido aos clientes que já tenham adquirido bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, a CP pedir o reembolso do total do valor do bilhete, ou a sua revalidação, sem custos.