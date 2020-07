Número de casos diários em Espanha é o maior desde o fim do confinamento

De acordo com as autoridades de saúde espanholas, já foram infetadas 270.166 pessoas no país.

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 971 novos casos de covid-19 em Espanha, o que representa um aumento no número diário depois de terem sido registados 730 contágios esta quarta-feira. Este número é o número de casos diários mais elevado desde o fim do estado do estado de emergência, há um mês. De acordo com as autoridades de saúde espanholas, já foram infetadas 270.166 pessoas no país.

Foram ainda registados mais três óbitos face ao boletim anterior e sete na última semana. No total, já morreram 28.429 pessoas com covid-19 desde o início da pandemia.