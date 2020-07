Confirmados mais 53 óbitos e 769 novos casos de covid-19 no Reino Unido

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 53 óbitos relacionados com o novo coronavírus no Reino Unido. Em relação ao boletim anterior, lançado na terça-feira, ocorreu um decréscimo no número de vítimas mortais. No entanto, no que toca ao número de novos casos o país sofreu um aumento: Foram confirmados mais 769 novos casos de covid-19 desde o passado dia 21, de acordo com as autoridades de saúde inglesas.

Na terça-feira tinham sido registados 79 óbitos e 560 novos casos. No total, desde o início da pandemia de Covid-19 morreram 45.554 pessoas no Reino Unido e foram infetadas 297.146 pessoas.

Os números relacionados com o novo coronavírus deixaram de ser publicados todos os dias visto o processo utilizado pelas autoridades de saúde estar a ser alterados no país. Alguns investigadores da Universidade de Oxford começaram a questionar a forma de contagem de vítimas mortais relacionadas com a covid-19 no país por parte do Public Health England. Todas as pessoas que testaram positivo, independentemente se recuperaram do coronavírus mas sucumbiram por outro motivo estão incluidas no número de óbitos, algo que irá ser agora alterado.