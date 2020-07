Mais de 1000 casos de covid-19 confirmados nas últimas 24 horas em França

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.062 casos de covid-19 em França. Este número diário representa o maior aumento de novos casos desde o final de maio, de acordo com as autoridades de saúde françesas. No total, 179.338 foram infetadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

Foram ainda confirmados mais 10 óbitos em meio hospitalar desde ontem. No total, 30.182 morreram infetadas com covid-19 no país. 19.666 dos óbitos foram registadas nos hospitais e 10.516 em lares de idosos. Estes números estão a ser constantemente revistos pelas autoridades de saúde, e, por vezes, o número total de mortes acaba por diminuir.

Há 5.957 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19, dos quais 436 pacientes encontram-se em unidades de cuidados intensivos.