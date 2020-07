Vinte e quatro anos depois, Fórmula 1 está de volta a Portugal

A competição mundial de Fórmula 1 vai regressar a Portugal após 24 anos. Depois do Estoril, o Grande Prémio irá ter lugar no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, no próximo mês de outubro, avançou o Jornal de Notícias.

Paulo Pinheiro, CEO da empresa que gere o Autódromo Internacional do Algarve, já tinha afirmado anteriormente que a data esperada para a realização da competição é o dia 4 de outubro.

Irá ocorrer um evento onde a novidade irá ser anunciada oficialmente esta sexta-feira.