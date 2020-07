Europa ultrapassa marca dos três milhões de casos de covid-19

A Europa ultrapassou, esta quinta-feira, os três milhões de casos de covid-19. No continente antigo foram infetadas 3.007.088 pessoas e 206.714 vítimas mortais desde o início da pandemia no país, segundo dados oficiais recolhidos pela agência de notícias France Presse. Ainda esta quinta-feira foi registado em Espanha e em França o maior aumento de número de casos diários dos últimos meses.

Em todo o mundo, 627.307 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus e cerca de 15 milhões foram infetados. O continente americano continua a ser o mais afetado, de longe, pelo novo vírus, sendo que é no sul que a situação é mais preocupante. Por exemplo, na América Latina e nas Caraíbas já foram confirmados mais de quatro milhões de casos de covid-19, sendo que 2,2 milhões deles foram registados no Brasil.