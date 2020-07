Efemérides de 24 de Julho

1245 Inocêncio IV retirou há 775 anos a autoridade real a Sancho II (1209-48) de Portugal, sucedendo-lhe o irmão, Afonso III, numa altura em que a autoridade papal definia os Estados ‘vassalos’ cristãos, ajudada pela excomunhão.

1704 A ocupação de Gibraltar, pelas forças do almirante inglês George Rooke, deu-se há 316 anos, durante a Guerra de Sucessão de Espanha (de alta importância estratégica na altura, para controlar a entrada no Mediterrâneo), e hoje é um problema diplomático porque o rochedo é reivindicado por Espanha, em cujo território se situa, mas a mudança é recusada pelos gibraltinos.

1827 Após demissão de Saldanha no ano anterior por não conseguir impor determinadas posições, iniciaram-se há 193 anos as "Archotadas", manifestações noturnas à luz de archotes, em protesto pela instabilidade governativa, e que visavam apoiar o político liberal demissionário, durando cerca de 3 dias.

1833 Em plena Guerra Civil de1832-34, há 187 anos, num passo decisivo do conflito, as tropas liberais do duque da Terceira entraram em Lisboa, depois de desembarcarem no Algarve e atravessarem o Alentejo, vindo a Câmara de Lisboa a celebrar a data muito mais tarde, em 1878, atribuindo o nome a uma importante rua ribeirinha da cidade.

1911 O antropólogo americano Hiram Bingham III (1875-1956), à frente de uma expedição da Universidade de Yale, redescobriu há 109 anos a cidade inca de Machu Picchu, pré-colombiana e bem conservada.

2007 Uma nova Lei da Televisão (no tempo do Governo de Sócrates) foi promulgada há 13 anos pelo então Presidente da República Aníbal Cavaco Silva (n.1939, em funções entre 2006-16).

2015 O Banco de Portugal apresentou há 5 anos queixa no Ministério Público contra o Montepio, por este Banco não comunicar de imediato as transações transnacionais.

2018 O Governo do Congo declarou há 2 anos o fim da Ébola, que matou 33 pessoas desde o início do surto, em 8 de Maio.

2019 Boris Johnson (n.1964), líder do Partido Conservador britânico desde o dia anterior, assumiu o cargo de primeiro ministro, há 1 ano, em substituição de Theresa May (n.1956).