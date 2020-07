Mulher perdeu dois filhos infetados com covid-19 no espaço de dias

A história de Monete Hicks está a tocar pessoas por todo o mundo. A mulher norte-americana de 48 anos perdeu os seus dois filhos, no espaço de onze dias, devido à covid-19, e decidiu contar a sua história para consciencializar as pessoas sobre a pandemia mundial que se vive nos dias de hoje.

No dia 27 de junho, o filho mais novo de Monete, Byron, de 20 anos, começou a ter dificuldades em respirar. Monete Hicks chamou a ambulância que levou o jovem para o hospital, onde este acabou por realizar um teste de despiste à covid-19, que deu positivo. Dias depois acabou por morrer na unidade hospitalar.

Uma semana depois, a filha de 22 anos, Mychaela, foi ao hospital com febre após sentir fortes dores de cabeça. A jovem também estava infetada com o novo coronavírus e acabou por não conseguir vencer a doença e morrer no dia 8 de julho.

Ambos os jovens tinham problemas de saúde: sofriam de asma e eram obesos, de acordo com declarações de uma fonte oficial das autoridades de saúde à NBC News.

Monete Hicks tam mais quatro filhos e diz que não esperava que os jovens morressem infetados com covid-19. A mulher norte-americana apela a todos que tenham cuidado com o novo coronavírus. “Usem todos máscara, tenham cuidado por favor”, pediu, em entrevista à CNN.