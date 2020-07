Número de óbitos diários no Reino Unido duplicou em relação a quinta-feira

Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais 123 vítimas mortais relacionadas com a covid-19 no Reino Unido. Desde o início da pandemia foram registados 45.677 óbitos no país. Este número representa um aumento bastante significativo face ao boletim lançado esta quinta-feira, onde foram confirmados 53 óbitos.

Foram ainda registados mais 770 novos casos do novo coronavírus no país. No total já foram infetadas 297.914 pessoas no Reino Unido. Apesar de também ter ocorrido um aumento em relação ao número de casos positivos confirmados ontem, este foi ligeiro: ontem tinham sido confirmados 769 novos casos.