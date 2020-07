Casos de covid-19 em Vimieiro levam ao encerramento de cafés, restaurantes e creche

Das oito pessoas infetadas existem duas hospitalizadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Depois de terem sido registados oito casos positivos de covid-19 em Vimieiro, concelho de Arraiolos, em Évora, vários estabelecimentos, como cafés e restaurantes, foram encerrados de modo a conter a propagação do novo coronavírus. Das oito pessoas infetadas existem duas hospitalizadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Segundo declarações da presidente da Câmara de Arraiolos, Sílvia Pinto, à Lusa, todas as pessoas infetadas pertencem à mesma família e as autoridades de saúde estão a realizar um "levantamento e rastreio às pessoas que contactaram" com os mesmos.

Apesar disto, a governante diz não ter conhecimento do número exato de pessoas que já realizaram o teste de rastreio à covid-19. "Sabemos que há muitas pessoas que estão identificadas como possíveis contactos de quem testou positivo", sublinhou, indicando que por várias serem proprietárias e funcionárias de cafés e restaurantes se procedeu ao fecho dos mesmos.

Por opção própria, a Santa Casa da Misericórdia de Vimieiro fechou a creche, jardim de infância e o centro de atividades de tempos livres, como medida de precaução. O mercado mensal, que estava marcado para este sábado, também não se irá realizar por segurança.