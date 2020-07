Kelly Bailey muda de visual e partilha resultado final com os seguidores

A atriz Kelly Bailey mudou de visual e decidiu partilhar a novidade com os fãs. A jovem de 22 anos abandonou o loiro e decidiu pintar o cabelo de moreno."I did it (eu fi-lo)", escreveu a atriz, no vídeo que partilhou no TikTok, onde se pode ver a transformação de visual.

Kelly Bailey irá ser protagonista da nova novela da TVI, Bem me Quer, que irá estrear ainda este ano, o que pode justificar a alteração de visual.