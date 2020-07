Um jovem de 18 anos desapareceu numa praia fluvial perto da barragem da Ilha do Ermal, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, esta tarde, enquanto estava a nadar, avançou o Correio da Manhã.

O alerta foi registado às 14h00. No local estão 30 elementos e 15 veículos das corporações de Barcelinhos, Vieira do Minho, Taipas, Vizela, Famalicenses e a equipa de psicólogos do INEM.