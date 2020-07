Mulher detida por suspeitas de violência doméstica em Santa Maria da Feira

Uma mulher de 26 anos foi detida, esta quinta-feira, suspeita de ter praticado violência doméstica contra os pais durante cerca de dois anos, em Romariz, Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro.

De acordo com uma nota da GNR enviada às redações ocorreu uma denúncia que levou as autoridades à residência familiar. Quando chegaram ao local, a jovem estava a ameaçar os progenitores, ambos com 66 anos, "chegando mesmo a ameaçar de morte o seu progenitor".

A jovem já tinha sido anteriormente referenciada por este tipo de crimes.