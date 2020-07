Número de casos e óbitos diários voltam a descer em Itália

Nas últimas 24 horas foram confirmados mais cinco óbitos relacionados com a covid-19 em Itália. Este é um dos registos mais baixos de vítimas mortais desde o início da pandemia no país. No total, já morreram 35.097 pessoas no país.

Foram ainda registados mais 252 novos casos de covid-19 no país, o que, tal como aos óbitos, representa uma diminuição face aos boletins dos últimos dias - esta quinta-feira foram confirmados 306 novos casos, por exemplo. Desde o início da pandemia 245.338 pessoas foram infetadas com o novo coronavírus.

Existem 12.301 casos ativos de covid-19 no país, menos 103 face ao dia anterior. A grande maioria dos doentes - 11.542 - está em isolamento domiciliário, o que quer dizer que os doentes apresentam apenas sintomas leves da doença. Existem 713 pessoas hospitalizadas, das quais 46 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.